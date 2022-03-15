Пресс-секретарь Джонсона призвал фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича: «Это поведение сейчас неуместно»

Пресс-секретарь Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» не скандировать имя .

Болельщики «синих» поддерживают владельца клуба на матчах, в последний раз скандировав его имя во время игры с «Ньюкаслом».

«Мы понимаем, насколько сильны чувства людей в отношении их клубов, но это не оправдывает поведение, которое совершенно неуместно в настоящее время.

Думаю, что люди могут показать страсть и поддержать свой клуб, не прибегая к подобным вещам», – заявил представитель премьер-министра Великобритании.

«Если не будет самолета, поезда или автобуса, я поведу минивэн в Лилль». Тухель – щит для «Челси» в непростое время

«Челси» – «Ньюкасл» – запредельная концентрация политики. Лиге задают вопросы о двойных стандартах