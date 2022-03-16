Холанду придется снизить требования ради перехода в «Реал». «Мадрид» не повторит предложение «Ман Сити»

не готов повторить предложение «Манчестер Сити» для .

Как пишет Marca, мадридский клуб готов приложить усилия ради подписания форварда дортмундской , однако делать «сумасшедшее» предложение он не станет.

готов платить норвежцу около 30 млн евро в год, и «Реал» не будет повторять это предложение. Мадридский клуб не хочет ставить под угрозу экономическую стабильность. Если Холанд хочет играть за «Реал», то должен снизить требования по зарплате, как это сделал Килиан Мбаппе.

Эрлинг хочет оказаться в клубе, где сможет стать лучшим игроком мира. Он считает, что может достичь этого. С этой точки зрения «Реал» видится ему более привлекательным вариантом, чем «Манчестер Сити».

Отмечается, что мадридский клуб делал запросы в связи с участившимися травмами форварда. Их результаты показали, что травмы Холанда не носят хронический характер.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 21 матч за «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.