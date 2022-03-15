«Реал» может повторить предложение «Ман Сити» Холанду. Форвард скоро решит, куда перейдет

еще не решил, где продолжит карьеру.

На данный момент лучшее предложение форварду дортмундской сделал . по-прежнему участвует в борьбе за норвежца и думает о том, чтобы повторить предложение английского клуба.

Позиции «Барселоны» в борьбе за Холанда слабы, пишет журналист Sport1.de Патрик Бергер.

Решение о будущем 21-летнего футболиста будет принято в скором времени.

В этом сезоне форвард провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.