«Реал» может повторить предложение «Ман Сити» Холанду. Форвард скоро решит, куда перейдет

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Эрлинг Холанд еще не решил, где продолжит карьеру.

На данный момент лучшее предложение форварду дортмундской «Боруссии» сделал «Манчестер Сити». «Реал» по-прежнему участвует в борьбе за норвежца и думает о том, чтобы повторить предложение английского клуба.

Позиции «Барселоны» в борьбе за Холанда слабы, пишет журналист Sport1.de Патрик Бергер.

Решение о будущем 21-летнего футболиста будет принято в скором времени.

В этом сезоне форвард провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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