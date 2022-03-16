Холанд выберет «Реал», если клуб предложит столько же, сколько «Ман Сити». Норвежец хочет краткосрочный контракт в новой команде

определился с требованиями по контракту к новому клубу.

Основными претендентами на нападающего дортмундской являются «Реал» и .

Норвежец сообщил своему агенту , что если с финансовой точки зрения предложения клубов будут схожи, он бы предпочел вариант с «Мадридом», так как хочет играть в Испании.

Также Холанд рассчитывает на краткосрочный контракт, не более трех лет. Это связано с тем, что в скором времени его трансферная стоимость может стать еще выше.

Отмечается, что в не переживают по поводу травм форварда. В клубе понимают, что он еще достаточно молод и не подвержен травмам, как, например, или .

Ранее появилась информация, что «Ман Сити» предлагает Холанду зарплату более 500 тысяч фунтов в неделю, что сделает норвежца самым высокооплачиваемым игроком .