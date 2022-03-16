«Все, что делает Магуайр, – катастрофа». Скоулз о «Манчестер Юнайтед»

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Пол Скоулз недоволен тем, что защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр по-прежнему попадает в состав.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник выпустил 29-летнего англичанина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, первая игра – 1:1) в центре обороны в паре с Рафаэлем Вараном, а Виктор Линделеф остался в запасе.

«Тренер по-прежнему доверяет ему, раз продолжает ставить его в состав. Что это говорит о текущей форме Линделефа? Вот это меня беспокоит.

Линделеф играл нормально, когда выходил на поле. Надежно, аккуратно, особо не ошибался.

Есть ощущение, что все, что делает Магуайр, – настоящая катастрофа», – заявил бывший хавбек «МЮ».

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