«Все, что делает Магуайр, – катастрофа». Скоулз о «Манчестер Юнайтед»

недоволен тем, что защитник по-прежнему попадает в состав.

Главный тренер «МЮ» выпустил 29-летнего англичанина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:1, первая игра – 1:1) в центре обороны в паре с , а остался в запасе.

«Тренер по-прежнему доверяет ему, раз продолжает ставить его в состав. Что это говорит о текущей форме Линделефа? Вот это меня беспокоит.

Линделеф играл нормально, когда выходил на поле. Надежно, аккуратно, особо не ошибался.

Есть ощущение, что все, что делает Магуайр, – настоящая катастрофа», – заявил бывший хавбек «МЮ».