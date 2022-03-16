Рангник об «МЮ»: «Хотим вновь выйти в ЛЧ. Постараемся завершить сезон на самом высоком уровне»

высказался после вылета из 1/8 финала чемпионов.

Главный тренер манкунианцев ответил на вопрос о том, смогут ли «красные дьяволы» догнать в таблице «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

«Пока слишком рано [говорить об этом]. Впереди еще девять туров. Постараемся завершить сезон на самом высоком уровне.

Мы хотим вновь выйти в Лигу чемпионов и прекрасно осознаем, что для этого нужно выиграть большинство из этих девяти матчей. Но пока, повторюсь, еще рано думать о том, как догнать топ-клубы.

Я сосредоточен на том, чтобы финишировать, показав игру самого высокого уровня, а уже потом будем говорить о других вещах», – сказал Рангник.

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