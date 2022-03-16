Рангник о судье: «Он часто попадался на попытки потянуть время, постоянно кто-то лежал на газоне»

осудил попытки игроков тянуть время в матче Лиги чемпионов против .

Мадридский клуб одержал победу в ответной игре 1/8 финала на (1:0) и прошел в следующий раунд по сумме двух встреч.

«Думаю, мы очень хорошо провели первый тайм – именно с таким высоким уровнем заряженности мы хотели играть, но не смогли конвертировать это в один-два гола.

У нас было несколько моментов, когда мы должны были забить, но нам это не удалось. А пропущенный мяч после контратаки в концовке тайма добавил сложностей.

Во втором тайме нам было непросто, игра постоянно прерывалась. Постоянно кто-то лежал на газоне. Некоторые решения арбитра были странными.

Не скажу, что они сыграли решающую роль, но он слишком часто попадался на попытки потянуть время, а четыре добавленные минуты – это просто смешно», – сказал главный тренер «МЮ».

На матче «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико» главным арбитром работал Славко Винчич из Словении.