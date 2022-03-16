Скоулз о Рангнике: «Не понимаю, как его выбрали тренером «МЮ»

высказался после вылета «МЮ» из чемпионов.

Манкунианцы уступили «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала (0:1, первый матч – 1:1) и покинули турнир.

«Не понимаю, как [ ] выбрали тренером этого клуба.

Найти подходящего тренера для этой команды – важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые игроки.

Найти тренера, который подходит этой команде, – первое, что нужно клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», – сказал бывший хавбек в эфире BT Sport.