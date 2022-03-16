Скоулз о Рангнике: «Не понимаю, как его выбрали тренером «МЮ»

Пол Скоулз высказался после вылета «МЮ» из Лиги чемпионов.
Манкунианцы уступили «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала (0:1, первый матч – 1:1) и покинули турнир.
«Не понимаю, как [Ральфа Рангника] выбрали тренером этого клуба.
Найти подходящего тренера для этой команды – важнейшее дело. В команде есть действительно талантливые игроки.
Найти тренера, который подходит этой команде, – первое, что нужно клубу, чтобы хотя бы приблизиться к победе в лиге», – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.