Харри Магуайр: «В раздевалке «МЮ» нет никаких проблем»

отреагировал на слухи о разногласиях в раздевалке .

«Никаких проблем в раздевалке «МЮ» нет. Об этом клубе всегда что-то пишут, со стороны медиа постоянно повышенное внимание. И к результатам это не имеет никакого отношения.

Наша команда способна на большее. Мы должны делать больше. Мы должны и клубу, и болельщикам. Мы, игроки, должны посмотреть на себя.

С парни приложили все усилия, но этого не хватило. На протяжении всего сезона мы действовали недостаточно хорошо», – сказал капитан «Юнайтед».

«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1