«Бавария» еще не предложила Левандовскому новый контракт из-за высокой зарплаты игрока и возможного трансфера Холанда

сомневается в том, стоит ли предлагать новый контракт Роберту Левандовскому.

Клуб еще не начал переговоры с форвардом по двум причинам. Первая – возможность осуществить трансфер летом. Переход норвежца обойдется клубу в 70-80 миллионов евро.

Вторая причина – зарплата Левандовского. Роберт зарабатывает в «Баварии» 25 миллионов евро в год – больше всех остальных игроков. Клуб намерен экономить деньги в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Тем не менее, клуб хотел бы продлить соглашение с нападающим. Президент «Баварии» в январе заявил, что будет счастлив, если Левандовски завершит карьеру в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бундеслиги 33-летний форвард провел 25 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.