Левандовски хотел бы завершить карьеру в «Реале». Его могут подписать, если не получится с Холандом

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал».

По данным As, 33-летний поляк не исключает возможность завершить карьеру в мадридском клубе. Он хочет уйти летом и сказал своим агентам ставить в приоритет предложения от «Реала».

Окружение игрока видит переход реальным, если «Реал» не подпишет Эрлинга Холанда. Отмечается, что интерес мадридцев к норвежцу ослаб на фоне торгов между топ-клубами и проблем со здоровьем у агента Мино Райолы.

Источники, которые хорошо осведомлены о ситуации Левандовского, говорят, что поляк не фигурировал в трансферных планах «Реала» в последние месяцы, но такой «план Б» возможен, если «Мадрид» не подпишет Холанда.

Контракт Левандовского с «Баварией» действует до лета 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные