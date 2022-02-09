Левандовски хотел бы завершить карьеру в «Реале». Его могут подписать, если не получится с Холандом

Форвард «Баварии» может перейти в «Реал».

По данным As, 33-летний поляк не исключает возможность завершить карьеру в мадридском клубе. Он хочет уйти летом и сказал своим агентам ставить в приоритет предложения от «Реала».

Окружение игрока видит переход реальным, если «Реал» не подпишет Эрлинга Холанда. Отмечается, что интерес мадридцев к норвежцу ослаб на фоне торгов между топ-клубами и проблем со здоровьем у агента Мино Райолы.

Источники, которые хорошо осведомлены о ситуации Левандовского, говорят, что поляк не фигурировал в трансферных планах «Реала» в последние месяцы, но такой «план Б» возможен, если не подпишет Холанда.

Контракт Левандовского с «Баварией» действует до лета 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.