У Холанда есть предложения от 5 топ-клубов. Лидирует «Ман Сити», но «Реал» хочет убедить норвежца остаться в «Боруссии» на год

У Эрлинга Холанда сразу пять предложений от европейских топ-клубов.

В ближайшую пятницу форвард «Боруссии» намерен встретиться со своим агентом и обсудить будущее, если вылетит из Лиги Европы.

Предложения норвежцу сделали , «Реал», , и .

Также щедрое предложение о продлении контракта ему сделали дортмундцы, однако игрок такой вариант не рассматривает.

Cadena SER отмечает, что в настоящее время в борьбе за нападающего лидирует «Сити», однако «Реал» хочет убедить его остаться в «Боруссии» еще на год, чтобы потом он перебрался в Мадрид.

«Боруссия» сыграет в четверг с в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала . В первой игре немецкий клуб уступил на своем поле 2:4.