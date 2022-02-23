У Холанда есть предложения от 5 топ-клубов. Лидирует «Ман Сити», но «Реал» хочет убедить норвежца остаться в «Боруссии» на год

У Эрлинга Холанда сразу пять предложений от европейских топ-клубов.
В ближайшую пятницу форвард «Боруссии» намерен встретиться со своим агентом Мино Райолой и обсудить будущее, если «Боруссия» вылетит из Лиги Европы.
Предложения норвежцу сделали «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ».
Также щедрое предложение о продлении контракта ему сделали дортмундцы, однако игрок такой вариант не рассматривает.
Cadena SER отмечает, что в настоящее время в борьбе за нападающего лидирует «Сити», однако «Реал» хочет убедить его остаться в «Боруссии» еще на год, чтобы потом он перебрался в Мадрид.
«Боруссия» сыграет в четверг с «Рейнджерс» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре немецкий клуб уступил на своем поле 2:4.