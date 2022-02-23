У Холанда есть предложения от 5 топ-клубов. Лидирует «Ман Сити», но «Реал» хочет убедить норвежца остаться в «Боруссии» на год

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Рейнджерс Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига Европы УЕФА возможные трансферы Мино Райола Эрлинг Холанд Футбол

У Эрлинга Холанда сразу пять предложений от европейских топ-клубов.

В ближайшую пятницу форвард «Боруссии» намерен встретиться со своим агентом Мино Райолой и обсудить будущее, если «Боруссия» вылетит из Лиги Европы.

Предложения норвежцу сделали «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ».

Также щедрое предложение о продлении контракта ему сделали дортмундцы, однако игрок такой вариант не рассматривает.

Cadena SER отмечает, что в настоящее время в борьбе за нападающего лидирует «Сити», однако «Реал» хочет убедить его остаться в «Боруссии» еще на год, чтобы потом он перебрался в Мадрид.

«Боруссия» сыграет в четверг с «Рейнджерс» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре немецкий клуб уступил на своем поле 2:4.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные