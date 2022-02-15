Левандовски о Мбаппе и Холанде: «Не могу представить, что они будут доминировать, как Месси и Роналду»

Форвард «Баварии» поделился мнением о том, смогут ли и в будущем доминировать в футболе, как и .

«У них есть таланты, это бесспорно, но кто знает, может, через 2-3 года появятся новые молодые нападающие, которые догонят их.

Я даже близко не могу представить, что они будут доминировать в мировом футболе, как Месси и Роналду последние 12 лет. Они выиграли все возможные титулы и попали в историю.

Думаю, что в ближайшие 10 лет сразу несколько футболистов будут претендовать на звание лучшего.

Мбаппе хорошо играет обеими ногами. Он напоминает , у меня нет сомнений, что Килиан навсегда войдет в историю футбола.

Что касается Холанда, то иногда может показаться, что он медленный, однако на самом деле он быстрый, взрывной и очень техничный. Он тоже может стать одним из лучших», – сказал Левандовски.