CAS отказался заморозить бан УЕФА для российских команд. По ФИФА решат в конце недели

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд.
Как сообщается в пресс-релизе организации, председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу РФС о приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Если бы просьба РФС была удовлетворена, российские команды смогли бы участвовать в турнирах в период приостановки отстранения.
Бан остается в силе. Российские команды по-прежнему не могут участвовать в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.
Разбирательство в CAS продолжается. Дело не станут рассматривать в ускоренном порядке, так что дата слушания еще не назначена.
Решение касательно отстранения сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА ожидается в конце недели.
Разбирательства по всем перечисленным эпизодам продолжаются.
Россию отстранили от турниров УЕФА и ФИФА 28 февраля.
Сборная России должна была 24 марта сыграть в Москве с Польшей в полуфинале турнира за выход на ЧМ-2022. «Спартак» должен был в 1/8 финала Лиги Европы сыграть с «РБ Лейпциг».