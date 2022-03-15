CAS отказался заморозить бан УЕФА для российских команд. По ФИФА решат в конце недели

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд.

Как сообщается в пресс-релизе организации, председатель Апелляционного арбитражного комитета отклонил просьбу о приостановке бана для российских команд на время разбирательства в CAS. Если бы просьба РФС была удовлетворена, российские команды смогли бы участвовать в турнирах в период приостановки отстранения.

Бан остается в силе. Российские команды по-прежнему не могут участвовать в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Разбирательство в CAS продолжается. Дело не станут рассматривать в ускоренном порядке, так что дата слушания еще не назначена.

Решение касательно отстранения сборной России от участия в турнирах под эгидой ожидается в конце недели.

Разбирательства по всем перечисленным эпизодам продолжаются.

Россию отстранили от турниров и ФИФА 28 февраля.

должна была 24 марта сыграть в Москве с Польшей в полуфинале турнира за выход на ЧМ-2022. должен был в 1/8 финала Лиги Европы сыграть с «РБ Лейпциг».