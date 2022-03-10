РФС: «Стыковой матч сборной России перенесут, если CAS приостановит обеспечительные меры ФИФА и УЕФА»

В поделились информацией о рассмотрении апелляции на решение об отстранении российских команд.

– Что сейчас происходит с иском РФС в CAS?

7 марта Российский футбольный союз направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах под эгидой этих организаций.

В апелляции также содержались требования отменить обеспечительные меры в рамках решений УЕФА и ФИФА, а именно приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, а также рассмотреть оба дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса.

– Будет ли проводиться рассмотрение в ускоренном порядке? Какова последовательность событий?

10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения – следующая неделя.

– Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах?

Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS.

– Когда теперь состоится заседание? Какие официальные сроки рассмотрения?

Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков – и . По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решен вопрос о необходимости слушаний по делу, – говорится в пресс-релизе РФС.