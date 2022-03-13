Фанаты «ПСЖ» называли Неймара «сыном шлюхи», а Месси – «мудаком». Им свистели и показывали средние пальцы на игре с «Бордо»

Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Неймара и Лионеля Месси во время матча.
Болельщики парижан на «Парк де Пренс» скандировали в адрес бразильца «сын шлюхи» во время игры 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), а в адрес аргентинца – «мудак».
При этом ультрас «Пари Сен-Жермен» свистели и показывали средние пальцы.
Только Килиана Мбаппе не освистали перед матчем с «Бордо», фанаты «ПСЖ» ему аплодировали. А Месси и Неймара освистывали особенно сильно.
Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!