Фанаты «ПСЖ» называли Неймара «сыном шлюхи», а Месси – «мудаком». Им свистели и показывали средние пальцы на игре с «Бордо»

Теги Бордо ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Парк де Пренс брань контент Футбол

Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Неймара и Лионеля Месси во время матча.

Болельщики парижан на «Парк де Пренс» скандировали в адрес бразильца «сын шлюхи» во время игры 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), а в адрес аргентинца – «мудак».

При этом ультрас «Пари Сен-Жермен» свистели и показывали средние пальцы.

Только Килиана Мбаппе не освистали перед матчем с «Бордо», фанаты «ПСЖ» ему аплодировали. А Месси и Неймара освистывали особенно сильно.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные