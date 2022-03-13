«ПСЖ» не станет удерживать Неймара, если получит интересное предложение, но его зарплата отпугивает покупателей

«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром.

По данным Téléfoot, французский клуб не станет удерживать бразильского нападающего, если получит интересное предложение. Однако возможной сделке мешает тот факт, что зарплата, которую Неймар получает в «ПСЖ», отпугивает потенциальных покупателей.

Сообщалось, что «ПСЖ» хочет продать бразильца летом примерно за 100 млн евро, однако футболист не намерен покидать клуб. Срок действующего контракта 30-летнего форварда с парижанами истекает в 2025 году.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Полную статистику Неймара можно изучить здесь.

В «ПСЖ» Неймар часто пропускает 1/8 ЛЧ (3 раза за 4 сезона). Травмы испортили его карьеру в «Париже»