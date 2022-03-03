Леонардо о Рамосе: «Не боюсь ответственности за ошибки. Того, что мы себе представляли, не произошло»

высказался о проблемах со здоровьем.

«Когда мы подписали его, физически он был в порядке. К сожалению, того, что мы себе представляли, не произошло. Это сложно и для него, и для всех нас. Но наши отчеты ясны. В день, когда мы скажем, что Рамос больше не сможет играть, всем все станет ясно. Но это не тот случай.

То, что Рамос не играет, мешает ему быть лидером. Мы подождем с выводами, ведь сезон еще не завершен. Но я не боюсь взять ответственность за ошибки, когда допускаю их», – сказал спортивный директор в интервью L’Equipe.

В этом сезоне 35-летний защитник провел 4 матча в Лиге 1 и забил 1 гол. Его статистика – здесь.