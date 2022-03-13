Только Мбаппе не освистали перед «Бордо», фанаты ему аплодировали. Месси и Неймара освистывают особенно сильно

Только Килиан Мбаппе не был освистан фанатами перед игрой с .

Как пишет журналист Адриен Греньер, форвард Килиан Мбаппе – единственный футболист «ПСЖ», которого фанаты не освистали при объявлении состава на игру 28-го тура Лиги 1 против «Бордо». Ему даже поаплодировали.

Отмечается, что нападающих и фанаты освистывали особенно сильно.

После начала игры болельщики встречают аплодисментами каждое касание Килиана Мбаппе. Когда мяч получают Месси или Неймар, фанаты свистят.

Сегодня парижане играют дома – на стадионе «Парк де Пренс». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.