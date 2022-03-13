Только Мбаппе не освистали перед «Бордо», фанаты ему аплодировали. Месси и Неймара освистывают особенно сильно

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Только Килиан Мбаппе не был освистан фанатами «ПСЖ» перед игрой с «Бордо».

Как пишет журналист Адриен Греньер, форвард Килиан Мбаппе – единственный футболист «ПСЖ», которого фанаты не освистали при объявлении состава на игру 28-го тура Лиги 1 против «Бордо». Ему даже поаплодировали.

Отмечается, что нападающих Лионеля Месси и Неймара фанаты освистывали особенно сильно.

После начала игры болельщики встречают аплодисментами каждое касание Килиана Мбаппе. Когда мяч получают Месси или Неймар, фанаты свистят.

Сегодня парижане играют дома – на стадионе «Парк де Пренс». Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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