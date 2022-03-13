Коутиньо интересен «Арсеналу». Клуб надеется, что «Астон Вилла» не сможет выкупить его у «Барсы»

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Как пишет Diario Sport, лондонский клуб уже связывался с окружением бразильца, который выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Барселоны». У бирмингемского клуба есть право выкупа игрока за 40 млн евро, но «Арсенал» надеется, что «Астон Вилла» не сможет заплатить такую сумму.

Тренер «Виллы» Стивен Джеррард хочет, чтобы клуб выкупил хавбека по завершении сезона. «Астон Вилла» изучает такую возможность.

Если бирмингемцы не выкупят Коутиньо, то в борьбу вступит «Арсенал». «Канониры» готовы заплатить требуемую сумму за трансфер Филиппе, а также намерены сохранить ему ту зарплату, что он получает в «Барселоне», и дать ему долгосрочный контракт.

В «Барселоне» не исключают, что интерес к Коутиньо проявят и с , которые интересовали игроком зимой.

В 8 матчах после перехода в «Астон Виллу» вингер забил 4 гола и отдал 3 передачи. Его полная статистика – здесь.