Коутиньо придется сильно снизить зарплату ради трансфера в «Астон Виллу». «Барса» платит ему 480 тысяч фунтов в неделю

придется сильно снизить зарплату, чтобы остаться в «Астон Вилле».

В «Барселоне» бразилец зарабатывал 25 млн фунтов до уплаты налогов. На период аренды игрока из каталонского клуба «Астон Вилла» согласилась взять на себя 25% от его еженедельной зарплаты, сейчас клуб платит Филиппе около 120 тысяч фунтов в неделю.

Шансы на то, что «Вилла» будет платить Коутиньо примерно так, как в «Барселоне», ничтожны. Наиболее высокооплачиваемым игроком команды был Джек Грилиш, который по ходу последнего сезона в клубе получал 130 тысяч фунтов в неделю.

Срок контракта Коутиньо с «Астон Виллой» истекает в 2023 году. По этой причине обсуждается возможность еще одной аренды.

При этом отмечается, что для владельцев бирмингемского клуба не станет проблемой выплата отступных, прописанных в арендном соглашении с «Барсой», – 33,4 млн фунтов.

После перехода в 29-летний левый вингер забил 3 гола и отдал 3 передачи в 7 матчах . Его статистику можно изучить здесь.