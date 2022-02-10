В «Барселоне» сомневаются, что «Астон Вилла» выкупит Коутиньо за 40 млн евро летом

Полузащитник Филиппе Коутиньо результативно начал свои выступления за «Астон Виллу», будучи арендованным у «Барселоны».

За 3 игры в АПЛ бразилец забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, однако, как информирует Diario Sport, в «блаугране» пессимистично оценивают шансы на то, что английская команда летом выкупит футболиста за согласованные 40 млн евро.

Если решит сохранить Коутиньо на постоянной основе, то постарается сделать это за меньшие деньги. Но, как утверждается, и 25-30 млн евро – тоже неплохой вариант для «Барселоны», учитывая высокую зарплату игрока.

Подробно со статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

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