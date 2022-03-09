Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле». Решение о выкупе хавбека «Барсы» примут в мае

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«Астон Вилла» хотела бы сохранить в команде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Бразилец зимой был арендован бирмингемским клубом до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

Главный тренер команды Стивен Джеррард хочет, чтобы 29-летний хавбек остался на постоянной основе.

Однако руководство «Виллы» примет решение о будущем Коутиньо не раньше мая. «Барса» намерена продать игрока летом.

Статистику полузащитника, который забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 7 матчах АПЛ, можно изучить здесь.

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