Джеррард хочет, чтобы Коутиньо остался в «Астон Вилле». Решение о выкупе хавбека «Барсы» примут в мае

хотела бы сохранить в команде полузащитника «Барселоны» .

Бразилец зимой был арендован бирмингемским клубом до конца сезона с правом выкупа за 40 миллионов евро.

Главный тренер команды хочет, чтобы 29-летний хавбек остался на постоянной основе.

Однако руководство «Виллы» примет решение о будущем Коутиньо не раньше мая. «Барса» намерена продать игрока летом.

Статистику полузащитника, который забил 3 гола и отдал 3 голевых паса в 7 матчах АПЛ, можно изучить здесь.