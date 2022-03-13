Мане о роскоши: «Меня раздражают ценности в футболе. Главное – не меняться самому»

признался, что его раздражает роскошная жизнь многих футболистов.

– Не хочу производить такое впечатление, словно я очень критичен, но меня действительно раздражают ценности в футболе, учитывая воспитание, которое я получил. Но вместо критики я предпочитаю дистанцироваться.

Главное – не меняться самому, и я уверен, что со мной такого не случилось. Для мальчика из маленького города это большая победа.

– Хотели бы вы жить так, как Неймар или Криштиану Роналду?

– Нет! Я слежу за ними в соцсетях, и мне этого достаточно. Мне нравится их невероятная жизнь, но не думаю, что это для меня, – сказал хавбек в интервью L’Équipe.

Мане построит в родном городе первую больницу. Без нее умер отец Садьо, а сестру рожали дома