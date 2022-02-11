Именем Мане назовут стадион в его родном городе в Сенегале после победы в Кубке Африки

На родине вингера решили увековечить память о футболисте, который помог сборной Сенегала впервые в истории выиграть Кубок Африки.

В городе Седиу в 2023 году завершится строительство нового футбольного стадиона. Абдулае Диоп, мэр и министр культуры и массовых коммуникаций Седиу заявил, что арену назовут в честь Мане.

Кроме футбольных заслуг, учитывались и шаги, предпринятые Садьо в сфере образования, здравоохранения, религии. В частности, Мане построил среднюю школу, медпункт, отремонтировал несколько мечетей.

Мане оплатил лечение ребенка, которого сбил мотоцикл. Они случайно оказались в одной больнице (спасибо травме на КА)

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