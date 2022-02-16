Садьо Мане: «Ливерпуль» хочет выиграть ЛЧ. Легко не будет, но это возможно»

Полузащитник «Ливерпуля» высказался о предстоящем матче 1/8 финала против «Интера».

«Мы знаем, что «Интер» – один из лучших клубов Европы. Особенно в Италии. Вероятно, они станут чемпионами, так что матч против них не будет легким. Мы ожидаем очень тяжелого матча.

Хотим сыграть с настроением. Мы «Ливерпуль». Мы хорошая команда с хорошими игроками, так что нас ждет интересный матч. С нетерпением ждем его. Конечно, это наша первая цель.

Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, и я знаю, что легко не будет, но это возможно. Прежде чем победить в турнире, нужно сыграть с командами, которые входят в число лучших. Если ты хочешь обыгрывать лучших, ты должен быть лучше», – сказал Мане.

«Ливерпуль» сыграет с «Интером» сегодня. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Также ее можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.

Есть версия, что победы «Интера» в Кубке чемпионов – благодаря подкупу судей. Ее выдвинул «Ливерпуль» в 1965-м