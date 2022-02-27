Робби Фаулер: «Если Мане и Салах уйдут, «Ливерпуль» не сможет конкурировать с «Ман Сити», не подписав Мбаппе и Холанда»

Робби Фаулер считает Мбаппе и Холанда единственной альтернативой Мане и Салаху.
Бывший форвард «Ливерпуля» высказался на тему истекающих в 2023 году контрактов атакующих футболистов команды.
«Как и любой фанат «Ливерпуля», я просто хочу, чтобы клуб дал новые контракты Мохамеду Салаху и Садьо Мане. И, в отличие от многих, я не считаю отсутствие переговоров каким-то заговором с целью заменить их на более молодых игроков в ближайший год или даже раньше.
Если Салах и Мане не заключат новые соглашения, то могут быть проданы летом. Сможет ли в таком случае «Ливерпуль» конкурировать с «Манчестер Сити»? Нет, если только не купит Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда на замену этим игрокам.
А ведь, как показывает пример Ромелу Лукаку, даже сотни миллионов ничего не гарантируют.
Салаха и Мане придется заменять топ-футболистами. Но если они могут поиграть еще минимум 5 лет, как говорит Юрген Клопп, то зачем это делать, учитывая их понимание системы тренера?» – отметил Фаулер.