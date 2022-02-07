Мане о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Я выиграл ЛЧ и другие трофеи, но этот важнее для меня»

Нападающий и сборной Сенегала Садьо Мане поделился эмоциями от победы национальной команды на Кубке Африки.

«Это лучший день в моей жизни и лучший трофей в моей жизни. Я выиграл Лигу чемпионов и несколько [других] трофеев, но этот для меня особенный. Он важнее для меня.

Я рад за себя, за своих людей и за всю свою семью.

Когда я не забил первый пенальти, это был большой удар для меня. Но мои партнеры по команде подошли ко мне и сказали: «Садьо, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Мы тебя знаем. Ты многое для нас сделал, продолжай двигаться вперед». Это сделало меня сильнее, и я думаю, что это имело значение, когда я забил второй.

Все парни пришли ко мне и сказали: «Садьо, мы тебе доверяем», и это придало мне больше мотивации. Трофей принадлежит всей сборной Сенегала – каждый этого заслуживает», – сказал Мане.