Ринат Билялетдинов о санкциях против Абрамовича: «Чистейшей воды грабеж. Наказывают всех оптом»

высказался о санкциях против .

«Это произвол. Не знаю, на каком основании произошло это отстранение, но понятно, что сейчас душат со всех сторон. А судьи кто? Истинное отношение к Абрамовичу проявляется в таких моментах. И не только к нему, а ко всем: ты нам давай финансы, а в нужный момент мы у тебя все заберем, иди ты лесом. Хорошо хоть академия Галицкого находится на территории России – не отнимут.

То, что произошло с Абрамовичем, чистейшей воды грабеж. Просто подошли, забрали и сказали «До свидания, иди». Они решили так, значит, в их юридическом поле это норма. Но надо это как-то оспаривать, отстаивать. Столько отдать клубу сил, времени, здоровья и нервов и такое получить в ответ.

Наказывают всех оптом. Был ваш костюмчик, стал наш костюмчик. Поддержим Романа Абрамовича, только слова сочувствия», – сказал бывший тренер «Рубина».