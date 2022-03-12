Абрамовича пока не лишат гражданства Португалии. Санкции Великобритании не распространяются на Евросоюз

Романа Абрамовича пока не будут лишать португальского гражданства.
В министерстве юстиции Португалии сообщили, что владелец «Челси» не будет лишен гражданства страны, так как санкции, введенные Великобританией в отношении бизнесмена, не распространяются за пределы Великобритании из-за ее выхода из Евросоюза.
В то же время источник Reuters в португальском правительстве сообщил, что Абрамович может быть лишен португальского гражданства в дальнейшем, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании «закона о возвращении» для потомков сефардских евреев.
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