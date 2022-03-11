Банковский счет «Челси» временно заблокирован из-за санкций против Абрамовича

Обслуживание банковского счета временно приостановлено.

Barclays – один из крупнейших банков Великобритании – заблокировал счет клуба в связи с санкциями против .

Причиной блокировки называется проверка выданной «Челси» лицензии для продолжения футбольной деятельности.

Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича в четверг, 10 марта. Клуб получил специальную лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако ему запретили продавать билеты на матчи, осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты