Рангник о «Челси»: «Нужно быть очень осторожным, обвиняя кого-либо. В «Арсенале» и «Эвертоне» тоже были российские вложения»

высказался о ситуации в «Челси» из-за санкции против .

«Снова скажу, что очень надеюсь на мирное урегулирование ситуации.

У меня не так много информации о том, что происходит в «Челси». Это человеческая трагедия. Надеюсь, в ближайшие дни настанет мир. Все, кто находятся в этой комнате или где-либо еще, не могли представить то, что произошло за последние недели. Нужно быть очень осторожным, обвиняя кого-либо.

Роман Абрамович – владелец клуба, но в «Арсенале» и «Эвертоне» тоже были российские вложения, так что «Челси» – не единственный такой клуб.

Не только в «Челси», но и в «Арсенале», и в «Эвертоне» было участие российских олигархов. Это был не только «Челси», – сказал тренер .

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты