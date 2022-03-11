Анчелотти пообещал Пересу, что «Реал» пройдет «ПСЖ», поздравляя его с 75-летием во вторник

обещал президенту «Реала», что команда выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 8 марта, исполнилось 75 лет. Поздравляя его, Анчелотти сказал: «Я подарю вам выход в четвертьфинал, президент».

После матча Перес спустился в раздевалку «Реала», где поздравил каждого игрока команды. Как пишет АВС, президент был очень счастлив.

Отмечается, что победу над «ПСЖ» в раздевалке «Реала» отметили очень бурно. «Мы брали много титулов, но празднование после игры с «ПСЖ» можно сравнить с тем, как отмечали победу в », – сообщил источник в раздевалке «Реала».

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