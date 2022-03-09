Президенты «Реала» и «ПСЖ» не обсуждали трансфер Мбаппе на сегодняшней встрече

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Президенты «Реала» и «ПСЖ» встретились перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Флорентино Перес, Нассер Аль-Хелайфи, а также Эмилио Бутрагеньо и Леонардо пообедали сегодня вместе в одном из ресторанов Мадрида.

При этом Леонардо перед встречей заявил журналистам, что тема возможного трансфера Килиана Мбаппе обсуждаться не будет.

Срок контракта форварда «ПСЖ» истекает летом, он станет свободным агентом. Ожидается, что француз бесплатно перейдет в «Реал».

«Реал» примет «ПСЖ» сегодня, игра начнется в 23:00 по московскому времени. На Sports.ru будет доступна видеотрансляция матча, а также текстовый онлайн.

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