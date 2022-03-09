Президенты «Реала» и «ПСЖ» встретились перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

, , а также и Леонардо пообедали сегодня вместе в одном из ресторанов Мадрида.

При этом перед встречей заявил журналистам, что тема возможного трансфера обсуждаться не будет.

Срок контракта форварда истекает летом, он станет свободным агентом. Ожидается, что француз бесплатно перейдет в «Реал».

«Реал» примет «ПСЖ» сегодня, игра начнется в 23:00 по московскому времени. На Sports.ru будет доступна видеотрансляция матча, а также текстовый онлайн.