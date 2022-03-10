Анчелотти о победе над «ПСЖ»: «Только одна команда была на поле последние 30 минут. У «Реала» есть что-то фантастическое, особая магия»

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Карло Анчелотти считает, что «Реал» полностью переиграл «ПСЖ» в последние 30 минут матча.

Главный тренер мадридского клуба прокомментировал итоги ответной матчы 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившейся со счетом 3:1.

«Было непросто, но мы проявили терпение.

Хорошее давление со стороны Бензема позволило забить первый мяч, и с этого момента магия «Сантьяго Бернабеу» сыграла свою роль.

Этот гол придал нам сил и смутил соперника. Последние 30 минут на поле была только одна команда.

Если мы играем хорошо, то способны на все. Начало матча не задалось, но нам удалось изменить динамику игры, мы проявили характер.

У нашей команды есть что-то фантастическое, особый вид магии. Таких вечеров лично у меня было не так много. Это было незабываемо», – сказал Анчелотти.

106 секунд, за которые «Реал» уничтожил «ПСЖ»

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