Карло Анчелотти: «Никогда не говорили, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов. Но мы можем бороться»

высказался о шансах «Реала» на победу в чемпионов.

Тренер «сливочных» ответил на вопросы о матче с «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира.

«Я поговорил с президентом, как и со всеми в клубе. Им так же больно, как и всем нам. Имидж команды пострадал.

Результат – наименьшая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.

Критика оправдана, потому что мы кое-что сделали неправильно. Первый критик – это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая-то – чушь.

Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и и через три недели мы снова будем бороться с , в этом нет сомнений», – сказал тренер .