Анчелотти о приеме Мбаппе на «Бернабеу»: «Великих всегда приветствовали аплодисментами»

Карло Анчелотти ожидает теплого приема форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на стадионе «Реала».
Команды встретятся 9 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, победный гол забил Мбаппе.
«История «Сантьяго Бернабеу» говорит нам о том, что великих игроков всегда приветствовали аплодисментами. Так что я пойму такое отношение.
Фанатам нравятся великие игроки. Но также они хотели бы увидеть хорошую игру и победу «Реала», – сказал главный тренер мадридцев.