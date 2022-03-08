Анчелотти о приеме Мбаппе на «Бернабеу»: «Великих всегда приветствовали аплодисментами»

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Карло Анчелотти ожидает теплого приема форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на стадионе «Реала».

Команды встретятся 9 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, победный гол забил Мбаппе.

«История «Сантьяго Бернабеу» говорит нам о том, что великих игроков всегда приветствовали аплодисментами. Так что я пойму такое отношение.

Фанатам нравятся великие игроки. Но также они хотели бы увидеть хорошую игру и победу «Реала», – сказал главный тренер мадридцев.

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