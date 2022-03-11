Тухель о «Челси»: «Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, мы будем бороться»

высказался о ситуации в «Челси».

Правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Позже титульный спонсор – телекоммуникационная компания Three – приостановил сотрудничество с клубом.

«Посмотрим, останется ли все так же. Я не знаю. Мы переживаем что-то новое изо дня в день. Я не предвидел этого вчера и не знаю, что будет завтра.

Каждый может быть абсолютно уверен в том, что мы сосредоточены на себе, на том, чтобы сохранять правильное отношение к делу и правильный менталитет на тренировочной площадке и внутри команды.

Пока что мы можем доверять друг другу, и это не изменится. Пока у нас есть достаточно футболок и автобус, чтобы ездить на игры, мы будем это делать и будем бороться», – сказал главный тренер «Челси».