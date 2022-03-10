Тухель о «Челси» и санкциях: «Мы не так много можем сделать. Я все еще счастлив быть здесь»

высказался о ситуации в «Челси» на фоне санкций против .

– Я не знаю, есть ли у меня беспокойство, но мы слышали об этой ситуации, и она меняется почти каждый день. Мы не так много можем сделать в этом вопросе.

Я все еще счастлив быть здесь, все еще счастлив быть тренером сильной команды, и я счастлив, что сегодня у нас матч. Знаю, что вокруг много шума, но мы хотим показать максимум и сделать все, чтобы сконцентрироваться на футболе.

– Принесет ли возвращение вам и игрокам облегчение, учитывая события сегодняшнего дня?

– Слово «облегчение» значило бы, что мы испытываем трудности в связи со всей этой информацией и новостями.

По сравнению со вчерашним днем ситуация довольно сильно поменялась, но мы не влияем на это. Не мы это спровоцировали. Сейчас кажется, что с точки зрения дело более или менее защищено. Но посмотрим – завтра все может измениться.

Это не облегчение, а, скорее, радость для меня. Даже в ситуациях, когда очевидно, что поднимется шум, я чувствую себя привилегированным, имея возможность участвовать в играх и быть футбольным тренером. Я люблю это, – сказал тренер перед игрой с .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Челси» и «Норвичем» (2:0, первый тайм).