Каррагер считает, что «МЮ» должен назначить Тухеля: «Хищнический шаг, но с точки зрения «Юнайтед» решение кажется очевидным»

считает, что стоит назначить главным тренером .

Сегодня правительство Великобритании ввело санкции против владельца Романа Абрамовича.

«Учитывая события в «Челси», решение «Юнайтед» подождать до конца сезона [до назначения нового тренера] поставило их перед выбором, который никто не мог предвидеть.

Один из лучших тренеров в мире – тренер года по версии ФИФА – должен быть первым в их списке.

Тухель, как и все остальные на «Стэмфорд Бридж», понятия не имеет, что ждет его в будущем в его нынешнем клубе. Никто не может дать ему никаких гарантий относительно того, как команда будет выглядеть в начале следующего сезона, учитывая то, что продажа клуба приостановлена.

Ни один тренер не захочет работать в условиях такой неопределенности. Если у него появится шанс перейти в клуб такого уровня, как «Юнайтед», он должен им воспользоваться.

«Юнайтед» может предложить ему безопасность и поддержку, которых жаждет каждый топ-тренер. Да, это покажется хищническим шагом – воспользоваться кризисом «Челси», – но с точки зрения «Юнайтед» и Тухеля это решение кажется все более очевидным, чем больше ты об этом думаешь», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке на The Telegraph.