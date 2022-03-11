Антонио Конте: «Надеюсь, ситуация между Россией и Украиной вскоре завершится, будет найдено мирное решение. Это очень-очень важно»

Антонио Конте высказался о ситуации в мире.
Тренер «Тоттенхэма» также прокомментировал ситуацию в «Челси». Правительство Великобритании ввело санкции против владельца «синих» Романа Абрамовича.
«Это нелегко, это нелегко. Честно говоря, жаль, потому что я был тренером в этом клубе, в «Челси», я наслаждался двумя сезонами.
Кроме того, я выиграл два титула с этим клубом. Жаль слышать об этой ситуации, это непросто для игроков, это непросто для Томаса Тухеля, для болельщиков, для всей среды, для окружения «Челси».
Честно говоря, я надеюсь, что эта ситуация между Россией и Украиной вскоре завершится. Что будет найдено мирное решение.
Это очень-очень важно. Как важно и разрешение прочих вопросов, связанных с этим конфликтом.
Я надеюсь на лучшее для этого клуба, потому что я работал там, я наслаждался двумя сезонами. Конечно, я люблю эту команду, клуб, в котором я работал в прошлом. Не каждую команду, в которой я работал в прошлом, я люблю, но я надеюсь на лучшее для них», – сказал Конте.