«МЮ» обращался к Тухелю до санкций против Абрамовича. Тренер «Челси» интересен 6 клубам

интересовался .

По данным The Telegraph, еще до санкций интерес к тренеру «Челси» проявляли шесть клубов, и «Манчестер Юнайтед» входил в их число.

Представители «МЮ» обратились к Тухелю и попросили дать им знать, если у него появится желание уйти из лондонского клуба.

Сейчас «Юнайтед» сосредоточился на том, чтобы заполучить других тренеров. Фаворитами на пост, который Ральф Рангник освободит летом, являются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.

Сообщалось, что Тухель не намерен уходить из «Челси» на фоне санкций, наложенных против .

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты