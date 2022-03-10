«МЮ» обращался к Тухелю до санкций против Абрамовича. Тренер «Челси» интересен 6 клубам

«Манчестер Юнайтед» интересовался Томасом Тухелем.
По данным The Telegraph, еще до санкций интерес к тренеру «Челси» проявляли шесть клубов, и «Манчестер Юнайтед» входил в их число.
Представители «МЮ» обратились к Тухелю и попросили дать им знать, если у него появится желание уйти из лондонского клуба.
Сейчас «Юнайтед» сосредоточился на том, чтобы заполучить других тренеров. Фаворитами на пост, который Ральф Рангник освободит летом, являются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.
Сообщалось, что Тухель не намерен уходить из «Челси» на фоне санкций, наложенных против Романа Абрамовича.
Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты