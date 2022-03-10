Гвардиола о ситуации в «Челси»: «Мне жаль Тухеля и игроков, они стараются выполнять свою работу как можно лучше»

высказался о непростой ситуации в «Челси».

Сегодня правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба Романа Абрамовича. Позже титульный спонсор – телекоммуникационная компания Three – приостановил сотрудничество с клубом.

«Это сложная ситуация для тренера, , и для игроков. Это некомфортно, и мне жаль их, потому что они стараются выполнять свою работу как можно лучше. Когда был коронавирус, нас просили высказаться о лекарствах, вакцинах, будто мы врачи. Похоже, когда мы здесь выступаем, мы должны знать абсолютно все.

Мы – лицо клуба, мы выступаем здесь каждые три дня, поэтому вы спрашиваете все, что хотите, но вы должны понимать, что есть то, чего мы не знаем, и мы не проводим часовой урок, на котором будем говорить о том, о чем вы спрашиваете.

Я могу говорить о своем клубе, мне всегда комфортно говорить о нем, но трудно говорить о других ситуациях, как на прошлой неделе с «Манчестер Юнайтед». Я не знаю, я там не нахожусь. Это же касается нынешней ситуации с «Челси», я достаточно чуток, чтобы поставить себя на место тренера «Челси» и игроков. Должно быть, это некомфортная ситуация», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».