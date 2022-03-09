Хави о матче «Реал» – «ПСЖ»: «Желаю всего наилучшего Месси и Неймару, они мои друзья»

Хави рассказал, за кого будет болеть в противостоянии «Реала» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мадридский клуб сегодня примет парижан в ответной игре. В первом матче гол Килиана Мбаппе принес победу «ПСЖ» (1:0).
«Не знаю, [можно ли считать стадион «Сантьяго Бернабеу»] удачным для Месси, но он творил чудеса не только там.
Жаль, что «Барсы» уже нет в Лиге чемпионов. Нас ждет отличный матч, и пусть победит сильнейший.
Я желаю всего наилучшего Лео и Неймару, они мои друзья», – сказал главный тренер «Барселоны».