Хави о матче «Реал» – «ПСЖ»: «Желаю всего наилучшего Месси и Неймару, они мои друзья»

рассказал, за кого будет болеть в противостоянии и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сегодня примет парижан в ответной игре. В первом матче гол принес победу (1:0).

«Не знаю, [можно ли считать стадион ] удачным для Месси, но он творил чудеса не только там.

Жаль, что «Барсы» уже нет в Лиге чемпионов. Нас ждет отличный матч, и пусть победит сильнейший.

Я желаю всего наилучшего Лео и , они мои друзья», – сказал главный тренер «Барселоны».