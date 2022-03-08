Неймар: «В матче «Реал» – «ПСЖ» шансы всегда равные. У нас преимущество, но надо сыграть лучше, чем в Париже»

Неймар уверен в полной готовности помочь в матче с «Реалом».

«Я чувствую себя на все сто. Травма была очень тяжелой, восстановление заняло больше времени, чем предполагалось, но я на 100% готов помочь команде и провести отличный матч. Мы все должны быть готовы.

Я ждал эту игру. Любой футболист хочет участвовать в таких встречах – наслаждаешься каждой ее минутой. Я всем доволен и хочу завтра отдать все силы ради победы. Нам нужно проявить силу своего характера, чтобы провести качественный матч.

Мы столкнемся с очень сильным соперником, за которого играют сильные футболисты. Но мы не намерены сдаваться.

Завтра мы должны и все вместе атаковать, и все вместе защищаться. Если мы будем действовать как команда, это может помочь нам выиграть турнир, а не только один матч.

Считаю Каземиро лучшим на его позиции. Возможно, из-за его отсутствия «Реалу» придется тяжелее, для нас же это плюс.

В матче и «ПСЖ» шансы всегда равные. Фаворита нет, обе команды сильны. У нас есть преимущество после первого матча, однако надо думать только о победе и о том, чтобы сыграть лучше, чем в Париже», – заявил бразилец.