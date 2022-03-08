Неймар о матче на «Бернабеу»: «Особенная игра для меня, Месси и Рамоса. Это лишь сильнее мотивирует»

высказался перед игрой «ПСЖ» на против в 1/8 финала ЛЧ.

«Особенный матч ждет не только меня, но и Лео Месси, ведь мы уже играли здесь за «Барселону». Также он будет особенным для Рамоса. Да и для всех остальных. Играть против «Реала» в Лиге чемпионов – это всегда большое событие, которое лишь еще сильнее нас мотивирует.

Я не согласен, что у нас несбалансированная команда. Если сравнивать с «Барселоной», там мы играли так же. Мы вместе атаковали и вместе защищались. И собираемся делать то же самое и в этом матче, как это было в парижском. Мы должны постараться провести хорошую игру.

Невероятно, что финал ЛЧ пройдет в Париже. Это лишь дополнительно нас мотивирует. Мы должны начать путь к финалу с завтрашнего дня, точнее говоря, должны сделать очередной шаг к нему», – сказал форвард .