Анчелотти о матче с «ПСЖ»: «Завтра увидим лучший «Реал». У нас есть план под Месси, Мбаппе и Неймара»

Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Об игре
«Лучший «Реал» может бороться с лучшим «ПСЖ». В первой игре мы видели лучший «ПСЖ», а завтра мы увидим лучший «Реал».
Карим [Бензема] в порядке, он стал тем же Каримом, которым был до травмы.
О первом матче
«Мы не смогли сыграть так, как планировали, больше всего нам мешал их прессинг. Мы не могли создавать хорошие моменты с самого начала, вот что произошло.
О том, как остановить Мбаппе
«У нас есть план не только под Мбаппе, но и под Неймара, Месси и всех хороших игроков «ПСЖ».
План состоит в том, чтобы играть единым блоком – как с мячом, так и без мяча, играть интенсивно, выдержать 90 минут и провести так весь матч.
Это должна быть умная игра, мы не должны сходить с ума, мы должны выиграть матч. Можно выйти вперед в начале матча или на последней минуте, важно играть живо и интенсивно», – сказал Анчелотти.