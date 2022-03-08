Анчелотти о матче с «ПСЖ»: «Завтра увидим лучший «Реал». У нас есть план под Месси, Мбаппе и Неймара»

высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в .

Об игре

«Лучший может бороться с лучшим . В первой игре мы видели лучший «ПСЖ», а завтра мы увидим лучший «Реал».

Карим [Бензема] в порядке, он стал тем же Каримом, которым был до травмы.

О первом матче

«Мы не смогли сыграть так, как планировали, больше всего нам мешал их прессинг. Мы не могли создавать хорошие моменты с самого начала, вот что произошло.

О том, как остановить Мбаппе

«У нас есть план не только под Мбаппе, но и под , Месси и всех хороших игроков «ПСЖ».

План состоит в том, чтобы играть единым блоком – как с мячом, так и без мяча, играть интенсивно, выдержать 90 минут и провести так весь матч.

Это должна быть умная игра, мы не должны сходить с ума, мы должны выиграть матч. Можно выйти вперед в начале матча или на последней минуте, важно играть живо и интенсивно», – сказал Анчелотти.