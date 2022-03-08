«Реал» и «Барселона» поборются за Адейеми, если не подпишут Холанда и Мбаппе

«Реал» и «Барселона» интересуются нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми.
Как сообщает Goal со ссылкой на Ruhr Nachrichten, испанские клубы рассматривают 20-летнего форварда в качестве альтернативы Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.
Они поборются за трансфер Адейеми, если не смогут подписать этих форвардов. Трансфер Адейеми обойдется его новому клубу в сумму около 40 миллионов евро.
В услугах игрока также заинтересована дортмундская «Боруссия». «Бавария» тоже проявляла интерес к нападающему.
В текущем сезоне чемпионата Австрии Адейеми провел 21 матч, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.