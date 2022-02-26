«Реал» уверен, что сможет подписать и Мбаппе, и Холанда. Клуб хочет психологически повлиять на конкурентов (Marca)

«Реал» уверен в возможности одновременных трансферов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Мадридский клуб в течение нескольких недель анализировал собственные финансы и доходы. «Реал» пришел к выводу, что может себе позволить трансферы обоих форвардов, пишет Marca.
Одна из причин, почему «сливочные» хотят подписать и игрока «Дортмунда», и футболиста «ПСЖ», – желание психологически повлиять на конкурентов.
«Реалу» придется тратить около 100 млн евро в год до налогов на зарплаты Мбаппе и Холанда, но в клубе настроены оптимистично.