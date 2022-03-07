Агент Кухты: «Ян мог играть против «Химок». После его удаления у «Славии» было еще три матча»

Агент Яна Кухты объяснил, почему футболист мог сыграть за «Локомотив» против «Химок».
Милан Мартинович прокомментировал ситуацию с участием чешского игрока в матче РПЛ.
«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок».
Так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», – заявил представитель футболиста.
«Химки» уступили московской команде со счетом 2:3.
В составе железнодорожников вышел форвард Ян Кухта, заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий стал автором победного гола.